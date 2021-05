Andreas B. Schäfer

Performance 2020: +106,72%, 2 Jahre: +154,37%, 3 Jahre: + 198,98% . Wie schafft man das? Die P.I.M.S Studie der Harvard University zeigte Kriterien, die Marktführer auszeichnen. Marktführerschaft ist die Basis für überdurchschnittliche Gewinne. Megatrends zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Mit einem am Lehrstuhl für Operations Research entwickelten Algorithmus ist es jetzt möglich ein Portfolio in zwei Dimensionen zu maximieren! Seit mehreren Jahren verwende ich dieses Wissen für meine eigene Anlagestrategie mit großem Erfolg: 2020: + 106,72%, 2 Jahre: +154,37%, 3 Jahre: + 198,98%. (Stand 22.12.2020) Kurze Zeit nach dem ersten Lockdown in China wurden in kurzer Zeit 70% der Aktienbestände liquidiert. So ist der Crash Anfang 2020 an meinem Depot vorübergegangen. Das ist ein Ergebnis des intelligenten Algorithmus. Natürlich kann man nicht unendlich viele Märkte und Aktien beobachten und analysieren. Deshalb will ich mich auf wenige langfristige Trends konzentrieren: den Onlinehandel, die Energiewende, Gesundheit, die Informationstechnologie und den Luxuskonsum. Der Onlinehandel ist die Handelsform, welche dem Konsumenten eine Entscheidung unter nahezu vollkommener Information ermöglicht und die Marktpreise sich dadurch zum Wohle des Verbrauchers auf ein niedriges Niveau einpendeln. Der größte Teil des Welteinkommens wird im Handel ausgegeben. So war das schon immer und es wird immer so sein. Handel macht Milliardäre (Aldi, Lidl, Walton, Bezos,..). Der zweite Megatrend ist die unbedingt notwendige Energiewende. Wasserstoff ist die beste Möglichkeit das Weltklima ohne Wohlstandseinbußen und ohne übergroße Umweltrisiken zu retten. Milliarden werden in diese neue Technologie investiert. Hier zählt die technologische Marktführerschaft für langfristige Gewinne. Gekoppelt mit der Informationstechnologie erwarte ich hier die größten Fortschritte im Klimaschutz. Die Corona-Pandemie hat gezeigt wie wichtig die Gesundheit für die Menschen und die Weltwirtschaft ist. Mit zunehmendem Welteinkommen wächst dann auch der Wunsch nach Luxuskonsum und Markenprodukten für den demonstrativen Konsum. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein, wobei bei Bedarf schnell reagiert werden soll um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu vermeiden. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität