Handelsidee

Wer kennt Sie nicht? Die Supermarken, die weltweit für Spitzenqualität stehen. In der Industrie schätzt man die Zuverlässigkeit der Produkte oder Dienstleistung und als Konsument gönnt man sich den Luxus, eine Louis Vuitton Handtasche zu tragen oder einen Porsche in der Garage zu besitzen. Megabrands haben es geschafft, Imagemonopole in dem Gehirn der Verbraucher zu etablieren. Sie erlauben damit eine langfristig gewinnsichernde Preisstellung und erfordern ein megastarkes Marketing. Diese Marken sind Spitzenprodukte mit einer weltweiten Vormachtstellung.



Mit dem wikifolio "Megabrands" soll in die Aktien solcher Firmen investiert werden. Der Anlagehorizont soll tendenziell langfristig sein, wobei bei globalen Krisen zur Wertsicherung auch zeitweise in Cash umgeschichtet werden kann um bei einer Marktberuhigung wieder günstiger einsteigen zu können.



Die Entscheidungsfindung soll vorwiegend auf fundamentalen Daten und Analysen basieren, denn Megamarken zu entwickeln ist ein Generationenprojekt. Technische Indikatoren spielen eine untergeordnete Rolle bei der Produktauswahl. mehr anzeigen