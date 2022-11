Markus Abbassi

Seit 2007 Erfahrung im Handel verschiedenster Aktien und Finanzinstrumente sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Seit 2017 beruflich im Bereich Digital Assets unterwegs. Nebst zahlreichen kleineren Tradingerfolgen mit Einzeltiteln hat sich die langfristige und marktbreite Positionierung ausbezahlt. Weiter zeigte sich inbesondere die Auseinandersetzung mit neuen Themen in den Bereichen Technologie und Kryptographie als sehr erfolgreich. Gegenwärtig sehen wir langfristig betrachtet noch immer hoch bewertete Märkte aber auch Anzeichen einer sich langsam erholenden Asset Price Inflation, was wiederum neue und spannende Investitionsmöglichkeiten mit sich bringt. Finanzmärkte und Investitionsthemen sind meine Leidenschaft, entsprechend bin ich täglich an den Märkten, auch wenn ich mich nicht zu den Daytradern zählen mag. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre