Das Wikifolio Diversified Digital Assets soll entsprechend dem Namen ein diversifiziertes Portfolio aus Produkten sein, welche mit Digital Assets unterlegt oder in Kontext stehen. Es wird im Kryptowinter 2022 erstellt und soll erst für den nächsten Kryptosommer aufgestellt werden, bevor es dann in ein langfristiges Portfolio übergeht. Die Portfolioholdings sollen über die Zeit relativ konstant sein, bei Auffälligkeiten oder Risiken können Werte jederzeit ersetzt oder entfernt werden. Bei extremen Kursausschlägen können situativ auch Rebalancings vorgenommen werden. Die Cashquote wird aktiv gemanagt und soll Raum für Opportunitäten bieten. Anstelle Cash kann überschüssige Liquidität auch in anderen Vermögenswerten parkiert werden, steht aber nicht im Zentrum der Investment Strategie. Zur Entscheidungsfindung fliesst insbesondere die tägliche Marktbetrachtung und ein aktives Risikomanagement mit ein.