Stefan Mittnik

Der Initiator dieses wikifolios hat sich nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens universitär und außeruniversitär in angewandter Mathematik sowie Wirtschaftswissenschaften weitergebildet (u.a. unter Hyman Minsky) und befasste sich erstmals mit der Praxis von Finanzmarktrisiken als er in seiner New Yorker Zeit den Oktober-1987-Crash miterlebte. Seitdem hat er sich – unter anderem für Renaissance Technologies – mit der Erforschung und Entwicklung von Verfahren zur Finanzmarktanalyse beschäftigt. Schwerpunkte dabei sind u.a. die Abschätzung von Finanzmarktrisiken und Modellrisiken, also Risiken, die durch den Einsatz inadäquater Modelle entstehen können, sowie risikobasierte Anlagestrategien. Hinweis: Der Initiator selbst oder Dritte können im Rahmen ihrer privaten Anlage- sowie anderer investmentbezogener Aktivitäten jederzeit Finanzinstrumente, die in diesem wikifolio oder dem zugrundeliegenden Anlageuniversum enthalten sind, handeln oder beabsichtigen zu handeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre