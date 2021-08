Juergen Mager

Bin über die Werbung in der Höhle der Löwen gestolpert und dachte mir klingt interessant, 250 Euro einzahlen und am Monatsende gutes Geld bekommen, inzwischen weiß ich das viel Arbeit dahinter steckt an der Börse Geld zu verdienen. Habe mich als Daytrader versucht ging in die Hose , habe die freie Marge bei einem Profikonto nicht im Blick gehabt und habe sie auf unter 5 % bei diesem Broker gefahren, hieß Totalverlust, Etwas gelernt , welche Werte ich unbedingt im Auge behalten muß und wie ich im ForexMarkt mein Risiko minimieren kann und man auf keinen Fall die Brokergebühren aus den Augen verlieren sollte. Nun bin ich in einer Ausbildung zum Financel und Investment Manager und arbeite mit langfristigen aber sichereren Anlagen Optionen kommen demnächst auch dazu. Habe viel Geld in meine Ausbildung investiert und denke aber das sich das auf die nächsten 5 Jahre bestimmt rechnet im Daytraden weniger , finde ich immer noch hochriskant und ich werde nun mehr auf die langweiligeren Qualitätsaktien setzen, weniger Schwankungen langfristige Gewinne weniger anfällig auf starke Kursschwankungen. deswegen Sicherlich eher Sicherheitsorientiert, mit guter Rendite . mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: Keine Erfahrung