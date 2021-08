Aktien Qualitaet

Handelsidee

Meine Handelsidee bezieht sich auf langfristige Geldanlage mit hoher Sicherheit aber guter Rendite überwiegend auf Aktien von sog. Qualitätsunternehmen überwiegend amerikanische Aktien. Habe mich auch mit dem Forexmarkt beschäftigt, ist aber meiner Meinung nach nichts für eine sichere Geldanlage unter dem Motto Kauf ins Depot legen und nach Jahren über die Rendite freuen. Mit geringem Risiko. ohne bei einer kleinen Veränderung im Depot gleich alles zu verkaufen und jeden noch so kleinen Gewinn zu realisieren. Man kann das Startbudget leider nur mit100000 beginnen, wollte das Depot mit 3000Euro Startkapital beginnen, geht leider nicht ,habe das Depot selbst so und hoffe bis zu meiner Rente in 7 Jahren noch etwas Vermögensaufbau betreiben zu können. mehr anzeigen