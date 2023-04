Mein Name ist Roland Spiegler, ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Profilseite! Meine Anlagestrategie basiert im Kern auf zwei einfachen Grundsätzen: - Bei einem klaren Börsentrend ist die Investitionsquote hoch. Dabei werden regelmäßig Gewinne kräftig gestiegener Einzelwerte mitgenommen und bei leichten Korrekturen reinvestiert. - In einem unklaren Börsenumfeld oder bei einer zunehmenden Gefahr einer Korrektur wird die Investitionsquote je nach Markteinschätzung auf 0 - 50% des Depotwertes gesenkt und kurzfristige Chancen über ein begrenztes Investment in Hebelzertifikate oder Optionsscheine wahrgenommen. ********************************************************************** Hinweise: - Ich bin regelmäßig selbst im Anlageuniversum meiner auf Wikifolio publizierten Musterdepots investiert. - Die Aufnahme von Werten in das Musterdepot oder die Kommentierung von Werten stellt keine Empfehlung zum Kauf dar. Bitte informieren Sie sich unabhängig und fachkundig über Chancen und Risiken bevor Sie eine Investition vornehmen. mehr anzeigen

