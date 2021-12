Hendrik Narius

Ich interessiere mich bereits seit vielen Jahren für die Finanzmärkte und seine Instrumente. Nachdem ich lange Zuschauer von außen war und mir parallel entsprechendes Wissen angeeignet habe, begann ich vor ca. 5 Jahren aktiv zu investieren. Anfangs musste ich das auch noch mit Lehrgeld bezahlen aber inzwischen sind meine Entscheidungen und Strategien überwiegend von Erfolg gekrönt, da ich über die Jahre viel Erfahrung gewonnen habe. Glücklicherweise hatte ich auch Zugriff auf mehrere sehr erfahrene Mentoren in meinem Umfeld, die mir wichtiges Wissen vermittelt haben. Meine Anlagestrategie ist mittel- bis langfristig orientiert. Ich bin kein besonderer Chartanalyst sondern schaue mir primär das Unternehmensumfeld, das Unternehmen selbst und die Situation in den Märkten an, um Invstitionsentscheidungen zu treffen. Dabei hilft mir vor allem auch meine berufliche Erfahrung aus dem Bereich Med-Tech und Digitalisierung, da ich speziell für Investments aus diesem Bereich nochmal eine andere Sicht habe. Fundiert habe ich mein Wissen außerdem mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Wirtschaftspsychologie (B. Sc.). Mit meinen Wikifolios verfolge ich zwei Ziele: 1.) Menschen durch einfachen Zugang näher an die Thematik Aktien und Investments zu bringen. 2.) Mein Wissen steig zu erweitern um auch meine Investmentstrategien weiter zu verfeinern. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre