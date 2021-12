Bright Future Stocks

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll ein aktiv gemanagtes Wikifolio sein. Es soll überwiegend in folgende Branchen investiert werden:



- Digital- und Technologieindustrie

- Healthcare / Med-Tech

- New- / Green Energy & Mobility

- New Retail



Das Portfolio soll sowohl aus Standard- als auch aus Nebenwerten bestehen, die Situationsbedingt angepasst werden können um die Performance des Portfolios zu optimieren. Insgesamt sollen nicht mehr als 50 verschiedene Werte dauerhafter Bestandteil des Portfolios sein.



Der Anlagehorizont soll größtenteils Mittel- bis Langfristig (2 – 5 Jahre) sein.

Ziel des Wikifolios ist es, die Performance des Gesamtmarktes zu „schlagen“.

Ausgangspunkte für die Entscheidungsfindung innerhalb des Portfolios bilden eine ausführliche Branchen- und Unternehmensanalyse, eine einfache Chartanalyse, sowie auch meine persönliche Erfahrung aus den Bereichen Digital & Med-Tech. Auf Basis dieser Daten selektiere ich Werte, die in dieses Portfolio passen könnten.

Detaillierte Chartanalysen spielen in diesem Portfolio keine Rolle, da diese meiner Meinung nach nur für kurzfristige Investments von Relevanz sind. Mit Hinblick auf den Anlagehorizont dieses Portfolios kommt es aus meiner Sicht viel mehr darauf an Zukunftspotentiale entsprechender Unternehmen frühzeitig zu erkennen.

Das Portfolio soll in meiner Meinung nach zukunftsträchtige Werte investieren, speziell mit Hinblick auf Unternehmen, die Ihre Umgebung durch Disruption stark verändern und somit Ihre Marktposition extrem stärken können.

