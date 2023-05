Thomas Flassbeck

[English Version below] SimFin, kurz für "Simplifying Finance", ist ein dynamisches Fintech-Start-up mit Sitz in Halle, Deutschland. Unsere innovative Aktienmarkt-Analyseplattform bietet Investoren und Analysten Zugang zu hochwertigen Finanzdaten und einer Reihe von innovativen Tools. Wir sind fest davon überzeugt, dass Anlageerfolg aus getesteten und gesellschaftlich validierten Strategien resultiert. Unser primäres Ziel ist es, Anlegern zu ermöglichen, gewinnbringende Anlagestrategien zu entdecken, zu testen und zu teilen, die das Potenzial haben, den Markt zu übertreffen. Bei SimFin sind wir bestrebt, den Zugang zu unseren Dienstleistungen zu demokratisieren. Deshalb bieten wir ein KOSTENLOSES Konto an, das Nutzern uneingeschränkten Zugang zu allen wesentlichen Funktionen unserer Plattform bietet. Für fortgeschrittene und ehrgeizige Analysten, die eine professionelle und leistungsstarke Benutzeroberfläche suchen, bieten wir auch eine Upgrade-Option an. Treten Sie SimFin noch heute bei und erschließen Sie eine Welt voller Möglichkeiten. Entfesseln Sie das Potenzial von quantitativen Anlagestrategien, die von unserer lebendigen Gemeinschaft von SimFin-Nutzern entwickelt wurden. Erleben Sie die Kraft von SimFin und heben Sie Ihre Anlageerfahrung auf ein neues Niveau. [English [Version] SimFin, short for "Simplifying Finance," is a dynamic fintech start-up headquartered in Halle, Germany. Our cutting-edge stock market analysis platform provides investors and analysts with access to high-quality financial data and a suite of innovative tools. We firmly believe that investment success stems from tested and socially validated strategies. Our primary objective is to empower investors by offering them the opportunity to discover, backtest, and share winning investment strategies that have the potential to outperform the market. At SimFin, we are committed to democratizing access to our services. That's why we offer a FREE Account, providing users with unrestricted access to all the essential features of our platform. For advanced and ambitious analysts seeking a professional and high-performance user interface, we also offer an upgrade option. Join SimFin today and tap into a world of possibilities. Unleash the potential of quantitative investment strategies crafted by our vibrant community of SimFin users. Experience the power of SimFin and elevate your investment journey to new heights. mehr anzeigen

