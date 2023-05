[English Version below] Die "Large Caps Quality - QUANT" Investmentstrategie ist ein quantitativer Ansatz, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Large-Cap-Aktien mit attraktiven Finanzkennzahlen und Wachstumspotenzial zu identifizieren. Die Strategie umfasst einen dreistufigen Bewertungsprozess, der qualitative Filter, ein Bewertungssystem auf Basis zusätzlicher Kriterien und eine Gesamtpunktzahlberechnung beinhaltet. Ziel der Strategie ist es, langfristige Renditen für Anleger zu erzielen, indem qualitativ hochwertige Large-Cap-Aktien mit attraktiven Finanzkennzahlen und Wachstumspotenzial fokussiert werden. Die Strategie wurde mit dem Stock Screener von SimFin erstellt und Backtests unterzogen. Die Details zu den quantitativen Kriterien und die Backtest-Ergebnisse können im Detail auf SimFin angesehen werden unter der Portfolio ID 63d67599469e365d329af9c0 (Name der Strategie "Large Caps Quality"). Dieses Wikifolio repliziert die SimFin Strategie 1:1 und wird täglich aktualisiert. -------------------------------------------------------------------------------------- [English Version] "Large Caps Quality - QUANT" is a quantitative investment strategy designed to identify quality large-cap stocks with attractive financial metrics and growth potential. The strategy involves a three-step evaluation process, which includes qualitative filters, a scoring system based on a set of additional criteria, and a total score calculation. The strategy aims to generate long-term returns for investors by focusing on quality large-cap stocks with attractive financial metrics and growth potential. The strategy was created using the Stock Screener tool from SimFin and was subjected to backtesting. Details on the quantitative criteria and the backtesting results can be viewed on SimFin under the portfolio ID 63d67599469e365d329af9c0 (name of the strategy is "Large Caps Quality"). This Wikifolio replicates the SimFin strategy 1:1 and is updated daily.