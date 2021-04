Dana Lemmer

Als Betriebswirt in der Prozessoptimierung dreht sich mein Alltag um Finanzen und Kennzahlen. Meine ersten Erfahrungen an der Börse habe ich vor 10 Jahren gesammelt. Seitdem werde ich immer öfter bezüglich meiner Strategie befragt. Ich bin der Auffassung, dass der Portfolio-Mix der persönlichen Risikobereitschaft des Anlegers entsprechen sollte. Daher habe ich mein Portfolio in drei Module unterteilt (konservative Investments, Wachstumsmärkte und neue Märkte). Dies ermöglicht es Ihnen die einzelnen Module gemäß Ihrer persönlichen Präferenzen zu gewichten. Ich bin bestrebt meine Investitionsentscheinungen einfach zu halten, um auch nicht so versierten Anlegern die Möglichkeit zu geben zu verstehen was mit Ihrem Geld passiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre