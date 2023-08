Ich habe einen Master of Arts in Banking and Finance an der Universität St. Gallen und arbeite seit fast einem Jahrzehnt in der Versicherungswirtschaft. Neben dem theoretischen Fundament besitze ich also viel praktische Erfahrung aus der Finanzindustrie und beschäftige mich schon seit fast 2 Jahrzehnten mit der Börse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre