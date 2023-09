Wikifolio Elite Trio

Dieses Portfolio investiert zu gleichen Teilen in die Top 3 Wikifolios entsprechend der Wikifolio Rangliste. Als Investoren könnt ihr damit gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: 1) Ihr partizipiert an der Performance der drei stärksten Wikifolios mit überragendem Track Record 2) Ihr habt eine breitere Diversifikation im Vergleich zum Investment in nur eines der Top Portfolios Die Handelsidee ist denkbar einfach: Dieses Portfolio wird jeweils zum ersten Börsentag des Monats neu angepasst. Das heißt alle Positionen werden verkauft und der daraus resultierende Cashbestand wird zu gleichen Teilen (bestmöglich) in die Top 3 Wikifolios investiert. Für den Rest des Monats erfolgen keine Anpassungen. Das Anlageuniversum ist nicht beschränkt.