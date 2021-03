Wolfgang Bacher

Ich handle seit bald mehr als 25 Jahren mit Wertpapieren und habe einen prinzipiell eher technischen Zugang. Die Börsenpsychologie lehrt uns jedoch, dass die Kurse bei weitem nicht nur rational begründet sind. Daher ist es unumgänglich nicht nur die Kennzahlen zu betrachten, sondern auch das Sentiment bzw. Trends die "eigentlich" keinen Sinn ergeben zu nutzen. Beruflich modelliere und simuliere ich stochastische Prozesse. Dies sind Vorgange, die zum einem nennenswerten Teil vorhersehbar, aber zugleich auch zu einem nennenswerten Anteil zufällig sind. Mit dem Zufall (Chancen als auch Risiko) muss man Leben, aber auch den Zufall kann man statistisch auswerten und in diesem Sinne "einplanen". Nachdem Aktienkurse nichts anderes als stochastische Prozesse sind, war für mich immer schon klar, meine Entscheidungsgrundlage darauf zu bauen. Das Sentiment lässt sich zum Teil mathematisch an Hand von "eigentlich sinnfreien Trends" erkennen, der Rest muss old fashioned in die Entscheidungsfindung eingehen. mehr anzeigen

