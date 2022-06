Seit nun mittlerweile 11 Jahren bin ich leidenschaftlicher Börsianer und Anleger in Wertpapieren. Während dieser Zeit habe ich viel experimentiert, und musste selbstverständlich auch Lehrgeld zahlen. Mit der Zeit habe ich mich aber auf zwei unterschiedliche Strategien festgelegt, welche ich privat in unterschiedlichen Depots umsetzten. Eine davon, möchte ich nun als Wikifolio veröffentlichen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Anleger kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Anleger übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten und verwendeten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Anleger weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Wertpapieren selbst halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre