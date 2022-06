Growth Opportunities

Wie der Name schon verrät, ist das Ziel dieses Wikifolios die Anlage in Wachstumsunternehmen. Diese sollen ein solides und stetig starkes sowie nachhaltiges Wachstum aufweisen, profitabel sein oder es in absehbarer Zeit werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich direkt in Aktien der jeweiligen Unternehmen, wobei keine mindest oder maximal Anzahl an Titeln vorgesehen ist. Es wird jedoch versucht, durch eine verhältnismäßig höhere Anzahl an Titeln, sowie eine Streuung über mehrere Länder und Branchen, die meist höherer Volatilität die mit diesem Segment einher geht, ein Stück weit zu glätten. Der Anlagehorizont ist ausschließlich langfristig.