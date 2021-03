Ich handle bereits seit vielen Jahren an der Börse. Vor einigen Jahren habe ich für mich persönlich eine Bewertungsmethode für Unternehmen / Aktien entwickelt mit der ich "sehr gut fahre". Diese Methode möchte ich nun mit meinem Wikifolio Euch näher bringen. Ich bin überzeugt davon, dass sich unsere Welt in den nächsten 5 - 10 Jahren radikal verändern wird. Nur wenige Unternehmen können das Tempo und die Veränderungsdynamik mitgehen. In meinem Wikifolio versuche ich genau diese Unternehmen zu finden und darzustellen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre