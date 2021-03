Zukunftsversteher

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in die meiner Meinung nach besten Aktien der Weilt investiert werden.



Ziel ist es ein möglichst erfolgsversprechendes Depot für die Zukunft aufzubauen. Dabei ist es nicht entscheidend ob das Unternehmen in den USA oder Deutschland angesiedelt ist. Wichtig ist nur, dass die Unternehmen die "neue Welt" verstehen - digital und tolles & einfaches Produkt.



Die Unternehmen bzw. Aktien werden nach meiner persönlichen Aktienbewertungsmethode ausgewählt. Dabei spielen - neben den gängigen Finanzkennzahlen - unter anderem folgende Prinzipien eine Rolle:



Geschäftsmodell, Management, Burggraben & aktuelles Marktwachstum sowie "hat das Unternehmen die Zukunft verstanden?".



Mit diesem Wikifolio wird also versucht von dem größten Trend unserer Zukunft zu profitieren und eine außergewöhnliche Performance angestrebt.