Thomas Spier

Nach meinem Studium der Medizininformatik und ein paar Jahren im Berufsleben, beschäftigte ich mich erstmals im Jahr 2014 intensiv mit dem Thema Aktien. Die Motive dahinter waren, eine Geldanlage fernab des Sparbuchs zu finden. Mein erstes Buch, was mir in diesem Zusammenhang in die Hände fiel, war „der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann. Nach diesem Buch setzte ich meine erste Anlagestrategie um. Das Thema Börse hatte mich vom ersten Moment an eingefangen, weshalb ich mich weiter intensiv mit der Materie beschäftigte. Es folgten unter anderem Bücher von André Kostolany, Peter Lynch, Warren Buffett und William O‘Neil. Durch Zufall stieß ich dann irgendwann auf die Social Trading Plattform „wikifolio“. Die Idee dahinter fand ich so gut, dass ich mich dort selber anmeldete und ein paar Strategien publizierte. Die von mir auf der Plattform publizierten und investierbaren wikifolios beruhen, wie auch das nach Susan Levermann, auf quantitativen Aktienstrategien. Außerdem studiere ich derzeit neben meinem Beruf Banking & Finance, weil ich mein Wissen gerne weiter ausbauen und professionalisieren möchte. mehr anzeigen

