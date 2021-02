VRInvesting

- Erfahrungen seit über 10 Jahren in Aktien / Fonds und Forex-Trading (ExpertAdvisors) - Für den Entschluss Wertpapiere zu handeln war der Wunsch einer überdurchschnittlichen Anlage-Rendite die auf anderen Wegen nur schwer möglich ist. Da ich anfangs keine Ahnung vom Börsenhandel hatte hab ich Leuten / Investfirmen mein Geld anvertraut die es entweder an der Börse verloren hatten oder Pleite gegangen sind und mein Geld war weg. Nach diesen schlechten Erfahrungen wollte ich die Sache selber in die Hand nehmen und fing an mich für den Börsenhandel zu interessieren. - da ich Anfangs keine Erfolge mit Aktienhandel hatte, da mir eine Strategie für Ein,- und Ausstiege gefehlt hat. Hab ich mein Glück beim Forex-Handel mit automatisierten Systemen (EA`s) versucht. Nach über 8 Jahren hab ich verstanden das dieses System mir nicht liegt. Ich hab angefangen Bücher zu lesen, Webinare, Schulungen zu besuchen um Handelsstrategien zu erlernen die mir beim Börsenhandel die Ein,- und Ausstiegssignale vorgeben und ich den Fehler den ich zu Begin gemacht habe nicht noch mal mache. In den ersten Jahren hab ich gemerkt wie gut das Funktioniert wenn man diese Strategie zu 100% befolgt und nicht abweicht egal wie Schwierig die aktuelle Marktsituation ist, in was in den Nachrichten berichtet wird. Man verlässt sich nur auf die Signale aus der Strategie. - da ich Hauptberuflich als stattlich geprüfter Maschinenbautechniker arbeite, erfolgt die Bewertung der aktuellen Marktsituation Abends oder an Wochenenden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre