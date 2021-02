Index Gold Crashabsicherung

Handelsidee

Investition erfolgt in Index-ETF je nach der Performance aus letzem Jahr.

Für Long,- oder Short-Signal wird die Lage von 3-4 Indikatoren herangezogen z.B. GD200

Bei Long Signal erfolgt die Investition zu 100% in Long-Index-ETF

Bei Short-Signal, erfolgt die Investition zu 50% in Short-Index-ETF, die restlichen 50% werden in Gold-Strategie investiert, je nach Gold-Stimmung. mehr anzeigen