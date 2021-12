Master in Finance an der University of Wales Abschlussarbeit: "Welchen Einfluss hat Overconfidence auf die Preisbildung an Aktienmärkten" Ausbildung als Bankkaufmann und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung bei der Deutschen Bank, Sparkasse und Volksbank. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre