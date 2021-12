MomentumStrategie US gehebelt

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Omikron hält die Welt in Atem und sorgt für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Noch ist die neue Variante wenig erforscht, aber die Wissenschaftler haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass Ihre Prognosen ernst zu nehmen sind. Die Märkte haben jedoch bewiesen, dass die Corona-Pandemie sie auf dem Weg zu neuen Rekordhochs nicht aufhalten kann. Ein Blick auf das Geschehen der letzten 2 Jahre zeigt, dass Corona nicht zu einem Crash historischen Ausmaßes oder einem jahrelangen Bärenmarkt geeignet ist. Eine Korrektur war aufgrund des Anstiegs der letzten Wochen ohnehin wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass diese nun deutlich schneller und womöglich auch selektiv von statten gehen wird. Besonders Reise- und Tourismusaktien dürften stark von fallenden Kursen betroffen sein. Techwerte hingegen weniger. Eventuell gehören sie sogar zu den Gewinnern. Alles in allem sehe ich unser Depot gut aufgestellt und gehe davon aus, dass wir gut durch die Schwäche am Markt durchkommen. Sobald die Korrektur vorbei ist, sollten wir wieder von steigenden Kursen profitieren.