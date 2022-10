David Klimm

Auf Aktien bin ich als Privatanleger gekommen, da ich unzufrieden war/bin mit dem, was mir geboten wurde. Deshalb: do it yourself Zu den Wikifolios ist zu sagen, das diese auf meinem Wissen / Erfahrungen aufbauen. Das ich in meine Wikifolios investiere ist möglich. 23.12.2020 Nach ca. 5 Jahren hier bei Wikifolio wurde viel versucht und probiert. Auch eine Wahrheit ist, dass die ein oder andere Niederlage dabei war. Positiv daran ist hoffentlich, das ich für die Zukunft etwas gelernt habe u. a. schnell ist nicht, das geht oft schief. Ob die Erfahrungen und der Erkenntnisgewinn letzten Endes ausreichen werden, vermag ich noch nicht zu sagen. Für mich habe ich entschieden, ich bleibe dabei. Das Thema Aktien ist und bleibt interessant und kann sicher noch einiges bieten. Ausgelernt hat man doch nie. VG mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre