trend switch

In diesem Wikifolio soll es darum gehen, eine positive Entwicklung zu erzielen durch technische Analysen. Dafür sollten im Portfolio Werte enthalten sein, von denen in der Zukunft (kurzfristig bzw. langfristig) davon ausgegangen werten kann, das sie eine positive Performance haben könnten. Diese Werte sollen zu gegebener Zeit vor dem Kauf erneut geprüft werden. Auch könnten Werte infrage kommen, welche in der Vergangenheit und dauerhaft eine positive Entwicklung durchlaufen haben. Anhand weiterer Analysen sollte nun das Cash im Wikifolio in die Werte investiert werden, welche infrage kommen könnten und bei denen eine positive Entwicklung auszumachen ist. Das Cash sollte dann in die jeweils ausgemachten Werte geswitcht werden. Sollte die Haltedauer längerfristig sein, sollten die Positionen mit einen Stop-Limit gesichert werden. Die Performance kann durch entsprechend andere Produkte ergänzt werden.