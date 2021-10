Wer Kursdaten und Finanznachrichten sucht oder innovative Analysetools für seine Anlageentscheidung nutzen möchte, ist bei ARIVA.DE an der richtigen Stelle.

Das Informationsangebote von ARIVA.DE umfasst:

das eigene Börsenportal

der Handel mit Kursen, Kennzahlen und Wertpapierstammdaten sowie

die Webdienste für Dritt



Zur großen Beliebtheit des Portals haben die thematisch gegliederten Diskussionsforen beigetragen, in denen Börseninteressierte aktuelle Trends diskutieren.

Besonderes Know-how besitzt ARIVA.DE im Bereich Derivate: Dank eigener Datenbank hat sich ARIVA.DE zum führenden Anbieter für Stammdaten strukturierter Produkte im deutschsprachigen Raum entwickelt.



Neben Stammdaten und Kennzahlen zu strukturierten Produkten bietet ARIVA.DE Dritten auch Kurspakete internationaler Börsen sowie die im Haus entwickelten Analysewerkzeuge an.



ARIVA.DE ist technischer Dienstleister der schweizerischen Großbank UBS und der schweizerischen Börse SIX im Bereich Regulatorik. Die ARIVA.DE AG ist Teil der wallstreet:online AG.