Börse Online ist ein etabliertes Anlegermagazin in Deutschland, das auf eine 25-jährige Geschichte zurückblickt, in der es Anlegern in den wöchentlichen Printausgaben und auf der Online-Plattform bei ihren Anlageentscheidungen hilft.

Das Anlegermagazin Börse Online berichtet über fundamentale Analysen zu Markt und Aktien, Handelsstrategien, Charttechnik, sowie Trading-Modelle. Neben unabhängiger und profunder Informationsvermittlung für erfolgreiche Investmentstrategien, werden konkrete Anlageempfehlungen gegeben sowie Interviews und Porträts von Meinungsmachern präsentiert. Aktuelle Entwicklungen an den Börsen werden durch Börse Online zeitnah und unabhängig kommentiert, konkrete Empfehlungen abgegeben.

Sowohl das Anlegermagazin als auch die Plattform sprechen gleichermaßen institutionelle und private Anleger als Leser an. Börse Online wird vom Finanzen Verlag (finanzen.net GmbH) betrieben, welche wiederum eine Tochtergesellschaft der Axel Springer AG ist. Zur finanzen.net GmbH gehört ebenfalls das Portal finanzen.net, eines der größten Finanzportale Deutschlands.