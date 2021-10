Die Medienkooperation mit FOCUS Online erstreckt sich von der Integration in den Apps von FOCUS Online und der Webseite bis hin zu gemeinsamen Messeveranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen.

Die radikal transparenten Daten und Informationen von wikifolio als Innovationsführer auf seinem Gebiet passen sehr gut in das mobile Angebot von FOCUS Online, dem größten Nachrichtenportal Deutschlands.

In den Nachrichten-Apps von FOCUS Online sind die wikifolio-Zertifikate im Börsenbereich des Nachrichtenportals integriert. So erhalten Sie auf diversen Übersichtsseiten Einblicke in die aktuell erfolgreichsten Wikifolios und können sich zu diesen genauer informieren.

Außerdem werden den Nutzern von FOCUS Online passende Wikifolios zu den redaktionellen Veröffentlichungen angezeigt.

Mit einem Klick bzw. Touch greift der Nutzer somit auf die erfolgreichsten wikifolio-Zertifikate zu, die zu den unterschiedlichen Interessens- und Anlagestrategien der Nutzer von FOCUS Online passen.

Mehr Informationen zu der FOCUS Online App für iPhone, iPad oder Android erhalten Sie auf der Webseite von FOCUS Online.