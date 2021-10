Die Société Générale hat in Deutschland ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die Niederlassung in Frankfurt am Main wurde 1886 gegründet und war damit die erste ausländische Bank der Mainmetropole und eines der ersten ausländischen Geldhäuser in ganz Deutschland. Es werden 3100 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt in den Bereichen Global Banking und Investor Solutions, International Banking und Financial Services und French Networks.

Die Société Générale ist eine internationale diversifizierte Bank und wurde 1864 gegründet mit dem Hauptsitz in Paris. Seit über 150 Jahren ist die Société Génerale ein wichtiger Partner der Wirtschaft. Der Konzern hat mit über 148.000 Mitarbeitern in mehr als 76 Ländern eine starke globale Präsenz. Die Société Générale betreut als Groß- und Universalbank täglich 32 Millionen Kunden und ist in drei Kerngeschäftsfelder gegliedert: Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatkunden in Frankreich, Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Versicherungslösungen für Privatkunden auf internationaler Basis und Corporate & Investment Banking, Private Banking, Asset Management und Wertpapierdienstleistungen.