TraderFox ist ein Spezialist auf dem Gebiet der automatischen Chartmustererkennung, Echtzeit-Signalgenerierung und der Visualisierung von Chart-Informationen. Das Unternehmen wurde von Simon Betschinger und Martin König im Jahr 2008 mit dem Ziel gegründet, die führende Software-Lösung sowohl für Trader als auch für Anleger zu entwickeln. Unter www.traderfox.com betreibt TraderFox ein browserbasiertes Trading-Desk, auf dem es kostenlose Real-Time-Kurse zu über 8.000 Aktien und Märkten weltweit gibt. Eine Kernfunktion sind Echtzeit-Signale auf Aktien, die Tradern helfen, im richtigen Moment den Einstieg zu finden

Darüber hinaus bietet man mit dem Aktien-Screener eine Lösung an, die es erlaubt, auf Basis einer Morningstar-Datenbank von über 15.000 Aktien gezielt die passenden Aktien zu finden. Die Treffermenge wird in Form verschiedener Gallerie-Ansichten visualisiert und ermöglicht so eine sofortige Entscheidungs des Erfolgs der hinter den Aktien stehenden Unternehmen.