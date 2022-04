Im Zentrum der Kooperation steht eine enge wechselseitige Integration der jeweiligen Angebote auf den digitalen Auftritten. In speziellen Informations-Boxen sehen Anleger auf der Website der Börse Stuttgart künftig umfassende Informationen zu den handelbaren „Top-wikifolios“ sowie deren Zusammensetzung. Privatanleger können sich somit über die Investitionsmöglichkeiten in wikifolios auch auf der Informationsplattform der Börse Stuttgart informieren. Im Gegenzug wird auf wikifolio.com der Handel von wikifolios bei allen Brokern über die Börse Stuttgart noch leichter zugänglich.

„Mit der Börse Stuttgart haben wir einen wichtigen Partner für das weitere Wachstum von wikifolio.com gewonnen. Die Kooperation unterstreicht, welch großen Stellenwert wikifolio bereits nach nur vier Monaten am Markt hat. Die Privatanleger an der Börse Stuttgart werden von den zusätzlichen Anlegerinformationen, die sie durch wikifolio.com erhalten, profitieren“, sagt Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com.

Rupertus Rothenhäuser, Leiter Marketing und Sales an der Börse Stuttgart, sieht in der Kooperation einen Mehrwert für Privatanleger: „Das Know-how von erfahrenen Tradern bietet Anlegern mit weniger Erfahrung nützliche Orientierung und interessante Anregungen. Wir haben uns für die Kooperation mit wikifolio entschieden, weil diese Social-Trading-Plattform auf Transparenz setzt. Das passt zu unserer Ausrichtung als Privatanlegerbörse.“

wikifolio.com: 3.000 wikifolios, 50 Millionen Euro monatliches Handelsvolumen

wikifolio.com ist am 1. August in Deutschland gestartet. Bisher wurden rund 3.000 wikifolios erstellt und mehr als sechs Millionen Euro in wikifolios investiert. Das Handelsvolumen liegt mittlerweile bei mehr als 50 Millonen Euro pro Monat. Investierbare wikifolios sind mit einer eigenen ISIN versehen und somit auch an Börse Stuttgart handelbar. wikifolios gibt es aufgrund des breiten Anlageuniversums für fast jeden Anleger-Geschmack: die Bandbreite reicht von hochgradig spekulativen High-Performance-wikifolios bis zu auf langfristiges Wachstum angelegte Strategien.