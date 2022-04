Die Beteiligung der Lang & Schwarz AG war ein logischer Schritt und ist ein weiterer Meilenstein der bisher sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen wikifolio.com und der in Düsseldorf ansässigen Emittentin, welche die wikifolio-Zertifikate begibt. „Der Erfolg von wikifolio.com zeigt, wie richtig der Schritt für Lang & Schwarz war, sich dem Projekt wikifolio.com zu widmen. Das im Stil des Social Web offene und für Investoren transparente Modell der neuartigen Anlagealternative erfreut sich seit seinem Beginn im August 2012 großer Beliebtheit. Gerade einmal sechs Monate nach dem Start haben Anleger bereits über 10 Millionen Euro in wikifolios investiert“, sagt André Bütow, Vorstandsmitglied der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft.

„wikifolio.com ist eine innovative Geschäftsidee auf einem sehr spannenden Markt, getragen von einem schlagkräftigen Team und unterstützt von einem hochprofessionellen Setup an Partnern und Gesellschaftern. Es ist schön, dass SpeedInvest einen Beitrag zu dieser Kapitalerhöhung leisten konnte. Ich freue mich auf eine sehr erfolgreiche Zeit mit diesem neuen Investment“, sagt Oliver Holle, Geschäftsführer von SpeedInvest.

„Die Kapitalerhöhung in diesem Setting ist sehr erfreulich. Es ist eine Bestätigung unseres bisherigen Erfolges, dass bei dieser Kapitalerhöhung sowohl bestehende Gesellschafter mitziehen, wichtige Geschäftspartner investieren sowie neue professionelle Partner an Bord kommen. Wir werden nun unsere ganze Energie in das weitere Wachstum von wikifolio.com legen und unsere Innovationsführerschaft im Social Investment weiter ausbauen“, sagt Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com.

Bis heute haben User der Plattform rund 4.000 wikifolios erstellt. Über 250 davon haben die von wikifolio.com geforderten Standards (positive redaktionelle Prüfung und ausreichendes Anleger-Interesse) erfüllt und sind, mit eigener ISIN versehen, über die Börse Stuttgart bei allen führenden Brokern und Banken in Deutschland handelbar. Über 10 Millionen Euro sind aktuell durch Anleger in diese wikifolios investiert. Das monatliche wikifolio-Handelsvolumen liegt mittlerweile bei mehr als 50 Millionen Euro, gesamt wurden bereits Trades in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro ausgelöst. Durchschnittlich werden täglich 1200 Trades verarbeitet.

