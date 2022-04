Wien, 05.02.2015

Spitzenposition bei Euwax-Kundenorders mit Indexprodukten in 2014. „Number One Award“ für die beste österreichische Finanzinnovation auf deutschsprachigen Aktienmärktenwikifolio.com, Europas führende Social Trading-Plattform, lag 2014 erstmals auch bei Kundenorders an der Euwax in Stuttgart vorne. Mit knapp 35.000 Orders wickelte der Emittent der wikifolio-Zertifikate, Lang & Schwarz AG, rund 25 Prozent des gesamten Handels mit Indexprodukten ab. Dies zeige, so wikifolio.com-Gründer und -CEO Andreas Kern, dass sich Social-Trading als eigene Anlageklasse durchsetzt und wikifolio.com eine führende Rolle am deutschen Finanzmarkt eingenommen hat.