Wien, 12.03.2015

Heute Startup, morgen Börsenstar: Mit wikifolio.com und Trendlink kann jeder in Zukunftstrends mit überdurchschnittlichem Potenzial investieren. Was haben Apple, Google und Tesla gemeinsam? Alle drei haben sich in vergleichsweise kurzer Zeit vom sprichwörtlichen „Garagen-Startup“ zum Börsenstar gewandelt. Und alle drei waren Protagonisten großer Trends ihrer Zeit: Personal Computer, Internet und Elektromobilität. Mit einem Wort: Aktieninvestments in Trends oder den sogenannten „Zeitgeist“ stellen sich oft als besonders vielversprechend heraus.