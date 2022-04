„Legendären Ideen“ folgen:

Die Vision von Savity, dem unabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in Wien, ist einfach auf den Punkt gebracht: Privatanleger erhalten direkten Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung – und das schon ab 10.000 Euro. Mit computerbasierter Veranlagung investiert Savity das Geld der Kunden so, dass Anlageerfahrung, Anlageziele, Sicherheitsbedürfnis und Ertragserwartung die Basis für eine individuelle Depotzusammensetzung bilden. Dem Kunden stehen dabei drei Anlageoptionen offen: die einfache und breit gestreute Variante „Savity Classic“, „Savity Green“ mit Fokus auf Nachhaltigkeit und „Savity Legends“, in der die Anlagestrategien berühmter Fondsmanager nachempfunden werden.

Transparenz und Digitalisierung

„Savity Legends“ ist im Zuge der Kooperation nun auch auf wikifolio.com umgesetzt. Die Handelsidee selbst, sowie die Wertentwicklung und alle Transaktionen können jederzeit und völlig transparent nachvollzogen werden. Anleger haben die Möglichkeit, „Savity Legends“ über ein börsengelistetes wikifolio-Zertifikat in ihr eigenes Depot aufzunehmen.

wikifolio.com und Savity verbindet nicht nur die Transparenz, sondern auch der Faktor Digitalisierung, der bisher schwer zugängliche Dienstleistungen für Privatkunden verfügbar macht. Dies ist wesentliches Ziel von Karin Kisling, Geschäftsführerin von Savity: „Die Menschen wissen oft gar nicht, was professionelles Vermögens-Management ist, da sie in der Vergangenheit nur simple Standardprodukte erhalten haben. Das wollen wir mit Savity ändern. Bei Savity kann jeder selbst bestimmen, nach welchen Kriterien sein Geld investiert werden soll.“

Investieren wie die ganz Großen

Auf wikifolio.com verfolgt das „Savity Legends“-wikifolio im Kern einen Ansatz, der die Anlagestrategien renommierter Investoren reflektiert. Es enthält Titel von Investmentmanagern wie Warren Buffett, Carl Icahn oder der Familie Wallenberg – also legendären Investoren, die in den letzten 15 Jahren zu den besten ihrer Kategorie gehörten. Der restliche Teil des wikifolios soll Value-Titel und stark wachsende Unternehmen umfassen. Aus Sicht von Andreas Kern, CEO von wikifolio.com, ein weiteres verbindendes Element zwischen den beiden Unternehmen: „Viele der wikifolio-Trader sind Value Investoren und verfolgen eine langfristige Perspektive. Und welcher Value-Investor wurde nicht von Warren Buffet mitgeprägt? Mit wikifolio.com bringen wir die Grundprinzipien und Chancen langfristiger Aktieninvestments privaten Anlegern seit Jahren näher – die Kooperation mit Savity bietet unseren Nutzern hier eine weitere spannende Möglichkeit.“

