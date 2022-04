Börsenausblick 2020:

Grafik: Investmenttrends im Jahr 2020, Quelle: wikifolio.com

An der Umfrage haben rund 600 Börsianer aus der wikifolio.com Community teilgenommen, davon 37 Prozent mit eigenem wikifolio. Sie haben Fragen beantwortet wie: Wie wird die Aktie als Assetklasse abschneiden? Und bei welchen Anlagetrends sollten Anleger im neuen Jahr auf jeden Fall dabei sein? Hier konnten die Befragten aus sieben Investmentthemen wählen.

Technologischer Fortschritt gehört ins Depot

Mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer (67,8 Prozent) gehen davon aus, dass sich Konnektivität und technologischer Fortschritt auch im kommenden Jahr nicht aufhalten lassen werden. Die Möglichkeiten des Zusammenspiels zwischen Mensch und Technologie sind grenzenlos – und dürften auch an den Aktienmärkten eine Rolle spielen. Ein weiteres dominierendes Thema ist laut Umfrage die Gesundheit. Als zentrales Lebensziel hat sich der Megatrend bereits tief in das Bewusstsein und die Kultur eingeschrieben. 2020 sollte man, das sagen 64 Prozent, auch im Investmentmix für Fitness sorgen.

Überraschend abgeschlagen rangieren andere Trends. Nur ein Drittel der Umfrageteilnehmer findet, dass Anleger im neuen Jahr jedenfalls bei Neo-Ökologie dabei sein sollten – inklusive des dringlichen Kampfes gegen die Klimakrise. „Eine Schlüsselfrage ist hier die Beurteilung der Nachhaltigkeit einzelner Investments und damit auch das Potenzial als Risiko- und Renditefaktor“, erklärt Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com. „Mit diesem Thema beschäftigen wir uns gerade intensiv.“

Bitcoin hat ausgedient

Etwas mehr (36,5 Prozent) glauben, dass die „Silver Society“, also die älter werdende Bevölkerung, ein Trendthema ist, das Anleger bei ihren Investments berücksichtigen sollten. Interessant ist auch, dass alternative Währungen und Zahlungssysteme für die wikifolio.com Community so gut wie keine Rolle spielen. Nur knapp 16 Prozent stufen Bitcoin & Co als relevantes Investmentthema 2020 ein. Damit erhielt es von den sieben zur Auswahl stehenden Investmentthemen den geringsten Zuspruch.

2020 bringt steigende Aktienkurse – aber kein Sensationsjahr

Erwartungsgemäß scheiden sich die Geister bei der Frage nach den Aussichten für die Aktie als Assetklasse im kommenden Jahr. Immerhin: Gut drei Viertel der Befragten rechnen mit steigenden Kursen. Darüber hinaus bleibt die Community aber vorsichtig: Ein Drittel sagt, dass die Aktienkurse weniger stark steigen werden als der historische Schnitt von sechs bis acht Prozent. Ein weiteres Viertel geht von einer durchschnittlich positiven Entwicklung aus und lediglich 17 Prozent rechnen mit einem herausragenden Aktienjahr und Zugewinnen von über acht Prozent.

Top für 2020: Defensives aus den USA

Einig sind sich die Umfrageteilnehmer darin, wo das Aktien-Engagement am besten aufgehoben sei: Fast die Hälfte (48,8%) glaubt, dass Unternehmen in den USA auch 2020 Rendite bringen werden. Zum Vergleich: Nur 27,6 Prozent schätzen, dass Europa die Nase vorne haben wird. Gut ein Fünftel tippt auf Asien.

Dass die wikifolio.com Community auf Stabilität setzt, lässt sich auch an einer anderen Frage ablesen: „Zykliker oder defensive Titel – welchen Aktien trauen Sie 2020 mehr zu?“ 70 Prozent setzen auf Top-Unternehmen, die unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung Ergebnisse liefern.

