wikifolio ist Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Anlegern bietet wikifolio als einziger Anbieter die Möglichkeit über besicherte, börsengehandelte Wertpapiere, die wikifolio-Zertifikate, direkt an der Wertentwicklung der Handelsideen teilzuhaben. Handelbar sind diese bei nahezu allen Banken und Online-Brokern. Registrierte User können auf wikifolio.com alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der wikifolio Trader kostenlos und in Echtzeit einsehen.