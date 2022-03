Was wir erreichen wollen

Nicht jeder hat aber ausreichend Zeit und Kompetenz, um sich mit den Märkten zu beschäftigen. Die meisten Finanzmarktexperten sind auch spezialisiert auf einzelne Märkte, Branchen oder ein Handelssystem. Was aber für alle gilt: für langfristig gute Ergebnisse muss man diversifizieren – und das bedeutet nicht nur Branche oder Land, sondern Assetklassen generell und darüber hinaus auch Trading Stil. Es macht in der Regel keinen Sinn, das ganze Depot nur statisch in ein ETP zu investieren, genauso wenig ist es sinnvoll, das gesamte Vermögen in einer Daytrading Strategie zu konzentrieren.

Die Kunst ist, die richtige Mischung von langfristig orientierten Investments und Handelsstrategien, die kurzfristige Chancen nutzen oder Risiken begrenzen, zu finden. Gerade wenn das eigene Depot eher langfristig aufgestellt ist, bieten sich wikifolio-Zertifikate als transparente und dynamische Beimischung an.