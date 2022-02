Boerse Investment Trading

Handelsidee

Musterdepot zum Meetup-Stammtisch "Berlin Börse, Investment, Trading". Interessierte treffen sich einmal monatlich und diskutieren die Portfoliostruktur. Jeder kann mitmachen! Siehe Kontaktdaten in meinem Traderprofil.



Investiert wird grundsätzlich weltweit und opportunistisch in jeden Vermögenswert, der Gewinn verspricht. Schwerpunkt bildet die Wertanlage in konkreten Aktien und Aktienfonds. "Opportunistisch" heißt, das sich dieser Schwerpunkt bei entsprechender Marktsituation auch mal in den Bereich "Bonds" oder "Rohstoffe" verschieben kann. Ziel ist es, in allen Marktphasen Geld zu verdienen und möglichst wenig zu verlieren. Dazu werden Long- und Shortstrategien in Einzeltiteln und Fonds (aktiv gemanagte und ETF´s) benutzt. Ethische, soziale oder umwelttechnische Aspekte spielen -wenn überhaupt- nur eine untergeordnete Rolle. Alle Anlageklassen werden, abhängig von der Gelegenheit und soweit hier über L&S handelbar, benutzt. Gleiches gilt für die Anlageinstrumente und den Anlagehorizont. Nicht gehandelt werden beispielsweise: Leerverkaufsstrategien, Optionen, Futures oder Kryptowährungen.



Moneymanagement/ Regeln:

- Kernpositionen sollen mind. 5%, und max. 20% groß sein

- keine Einzelposition sollte dauerhaft größer 20% sein

- ungefähr max. 20 verschiedende Einzeltitel (d.h. Fonds zählen nicht mit)

- Cash sollte nicht unter 10% Depotvolumen fallen, kann aber auch mal weniger sein



Investitionsanregungen einzelner Teilnehmer des o.g. Stammtisches werden berücksichtigt. Diese Handelsideen werden anhand von charttechnischen Indikatoren, fundamentalanalytischen Kennzahlen, alles-oder-nichts-Opportunitäten, Erkenntnissen aus der Eigentumsökonomik und weiteren Regeln zur Ermittlung des Chance-Risiko-Verhältnisses auf Gültigkeit überprüft und ggf. in das Musterdepot übernommen. mehr anzeigen