Value trifft auf Wachstum

Ich investiere weltweit in Value und Wachstumstitel. Mein Anlagehorizont ist langfristig. Mein großes Vorbild ist hier Warren Buffett und der Blogger Tim Schäfer. Daher investiere ich gerne ich Firmen mit einem Burggraben (wie Apple/Coca Cola/...), die auch regelmäßig Dividenden zahlten. Ich halte diese sehr lange, um auch in den Genuss des Zinseszins zu kommen. Einen Teil des Portfolios investiere ich in "Wachstumstitel". Hier ist die Haltedauer mittel- bis langfristig. Bei diesen Titeln setze ich mir genaue Stopps.