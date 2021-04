Vaccine Mix

Handelsidee

Der Impfstoff für Covid_19 ist in aller Munde. Dieses Wikipfolio investiert in alle zugelassenen Impfstoffanbieter zu gleichen Teilen. In der Erwartung an der positiven Geschäftsentwicklung teilzunehmen. Es wird erwartet, dass Covid_19 Impfstoffe die nächsten drei Jahr den Marktwert der Pharmafirmen prägen wird. mehr anzeigen