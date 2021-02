Global Invest Value

Handelsidee

Die Anlagestrategie soll grundsätzlich durch das Value Konzept bestimmt werden.

Dieses wikifolio soll sich jedoch nicht auf eine einzelne beschränken müssen. Es können sowohl Wachstums, Dividenden und Unterbewertete Titel im Depot aufgenommen werden. Das Hauptaugenmerk soll aber auf dem Value Konzept beruhen.

In erster Linie wird nach Fundamentaldaten wie Umsatz, Gewinn, Margen, Cash-Flow und Verschuldungsgrad entschieden welche Titel in das wikifolio wandern.

Die technische Analyse soll ebenfalls Anwendung finden.



Das Anlageuniversum soll nur wenig eingeschränkt werden. Hauptsächlich soll in Europäische und Amerikanische Werte investiert werden.



Es sollen in der Regel nicht mehr als ca. 25 Titel gehalten werden.



Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.



