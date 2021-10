Handelsidee

How I see the future:



Das Wikifolio benennt einige wenige Schwerpunktthemen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit mittel und langfristig an Bedeutung zunehmen. In diesen Schwerpunkten werden kleine Cluster von Unternehmen ausgewählt (je 2-4), wobei Wachstumschancen basierend auf Technologie und Value (unterbewertete Unternehmen) die wichtigsten Kriterien darstellen.



Der Handel soll weitgehend passiv durchgeführt werden mit dem Ziel von mehreren Jahren Haltedauer. Die Zukunft ist global und vernetzt, dementsprechend soll der Anlagehorizont nur wenig eingeschränkt werden. Länder in denen es zu häufigen und willkürlichen staatlichen Eingriffen kommt, werden gemieden (z.B. aktuell China).



Mögliche Verluste sollen durch aktives Risikomanagement möglichst begrenzt werden. Ich möchte mich an einer 20-20 Regel orientieren, d.h. kein Einzeltitel darf mehr als 20% des Wikifolios ausmachen, welches nicht mehr als 20 Einzeltitel beinhalten soll.



Handelsideen:

--- Halbleiter

ASML, AMD, Nvidia



--- Specialist Software

Autodesk, Aspentech, Palantir



--- Globaler Reichtum:

LVMH, Kering, Dior, Virgin Galactics



--- Neue Finanzwelt & Neobroker

LuS, Baader Bank, Coinbase



--- Gaming

Take Two Interactive, Unity Software



mehr anzeigen