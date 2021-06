Hebelnutzung

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Ein erfolgreiches Portfolio muss man aufbauen. Es dauert einige Zeit bis die ausgesuchte Werte gekauft werden. Einfach loslegen und willkürlich was kaufen ohne Rücksicht auf die Entwicklung kann man zwar schnell umsetzen jedoch wird dann meistens schön in die Hose gehen. Man soll sich in Geduld üben auch, wenn es ein paar Tage oder Wochen dauert.