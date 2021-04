total performance

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

FIVERR INTERNATIONAL LTD

Wie alle Tech Werte profitiert auch Fiverr von der Pandemie. Millionen Menschen haben durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona ihren Job verloren, Fiverr bietet ihnen die Möglichkeit durch das anbieten eigener Dienstleistungen ein bisschen Geld zu verdienen. Das Umsatzwachstum war 2020 fast doppelt so hoch, wie in den Jahren davor. Da aktuell wieder in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Lockdowns beschlossen werden profitiert Fiverr auch weiterhin. Dadurch solte das Wachstum weiterhin sehr strak sein. Der Kurs ist kurz vor dem MA200 gedreht und hat den Widerstand bei 210,08$ durchbrochen. Da sich dabei eine Gap gebildet hat könnnte der jetzt Support bei 210,08$ noch einmal angetestet werden. Der MACD ist tief und am bullishen kreuzen, der RSI ist mit 45 für Fiverr auch sehr niedrig. Im Chart könnte sich eine Falling Wedge bilden, auf diese würde ein Ausbruch nach oben folgen.