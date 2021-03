Long Term Growth Outperformance

Handelsidee

Ziel des Wikifolios ist es, die besten Aktien der Welt zu finden, die die wichtigsten Zukunfstrends unserer Zeit vorantreiben, wie bspw. Digitalisierung, War on Cash, Cybersecurity, Big Data, Sport oder Entertainment, etc.



Es soll zum einen in High-Growth-Unternehmen mit sehr hohem Wachstum und disruptivem Geschäftsmodell investiert werden, zum anderen aber auch in die großen und mächtigen Qualitätsunternehmen, die im ihrem Bereich unangefochtener Marktführer mit großen Burggraben sind.

Bei allen Unternehmen soll zudem Wert auf ein exzellentes Management gelegt werden.

All dies soll zu einer Outperformance gegenüber dem breiten Markt führen.



Die Aktien in diesem Wikifolio sollen auf viele Jahre gehalten werden. Es soll nicht verkauft werden, nur weil eine Aktie stark gestiegen und in eine hohe Bewertung gewachsen ist. Winners keep Winning - Gewinner soll man nicht reduzieren.

Ein Verkauf soll nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Erfolgsstory eines Unternehmens keinen Bestand mehr hat oder aber, wenn neue Unternehmen gefunden wurden, welche noch aussichtsreichere Chancen beinhalten.



Das Anlageuniversum soll hauptsächlich die USA umfassen, teilweise auch etwas Deutschland, Europa und International. Bei China wird aufgrund der politischen Risiken und der teilweise vorhandenen Undurchsichtigkeit der dort ansässigen Unternehmen sehr vorsichtig agiert. mehr anzeigen