Zukunftstrend Medizintechnik

Tradingidee Ausgangsidee des Wikifolio ist es, von den sich abzeichnenden Entwicklungen in der Medizintechnik zu profitieren. Hier kommen mehrere Dinge zusammen, nämlich (1.): in technischer Hinsicht starker Fortschritt im Bereich KI, Digitalisierung und Telemedizin; (2.): demographischer Wandel — in vielen Ländern wird die Gesellschaft immer älter; (3.) politischer Wille, vermehrt auf individuelle, digitale und technisierte Medizin zu setzen. Anlageuniversum - Aktien & Aktien-ETFs (Hauptfokus) - Anleihen-ETFs - selten: Hebelprodukte - optional: Rohstoffe und Kryptowerte zwecks Diversifizierung Ausrichtung Die grds Ausrichtung dieses Wikifolios soll nach Möglichkeit offensiv sein, also eher hohe Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in unattraktiven Marktphasen. Die für jedes Portfolio wichtige Diversifizierung soll über ETF, Rohstoffe etc. erreicht werden. Investitionshorizont Die Haltedauer einzelner Werte soll eher mittel bis langfristig (mehre Monate/Jahre) ausgelegt sein. Jedoch können je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer Investitionszeiträume gewählt werden ausfallen. Bewertung Die Aktien werden nach der Aktienbewertungsmethode ausgewählt. Sie sollen ein gutes Geschäftsmodell, Management, eine entsprechende Kultur und Aussicht auf Marktwachstum verfügen bei gleichzeitig attraktiver Bewertung. Bei den als Stabilisatoren fungierenden Dividendenaktien wird das historische Ausschüttungsverhalten wichtig sein. Mitentscheidend für die Auswahl soll am Ende aber stets die jeweilige vorherrschende Marktphase sein. Philosophie Value Investing ist mE die richtige Haltung beim Investieren an der Börse. Man wird gezwungen, wie ein Unternehmer zu denken: Als Aktionär hält man einen Anteil des Unternehmens. Deshalb ist es bei der Strategie unerläßlich, sich zu überlegen, wie sich das Unternehmen langfristig angesichts der angebotenen Produkte entwickeln kann und welche Risiken bestehen.