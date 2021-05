RKI WORLD DIST EUR

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

GEVO INC. DL-,01

Gevo Anteil auf 10,0% Portfoliowert aufgestockt. Basierend auf Fundamentalen Kennzahlen und Earning Reports vom 13.05.2021. Weitere Buy Limits wurden im Preisbereich rund um 5.69$ (4.65€) platziert. Diese Zone bildet Technisch gesehen die rechte Schulter einer "Inverted H&S". Die Earning Reports lesen sich wie folgt: Aktuelle Unternehmenshighlights · Im Januar 2021 gab Gevo die Pläne für sein innovatives, erstklassiges und neuartiges Net-Zero 1-Projekt („Net-Zero 1“) in Lake Preston, South Dakota, bekannt. Net-Zero 1 wird voraussichtlich ~ 45 MGPY energiedichte flüssige Kohlenwasserstoffe produzieren, die, wenn sie als Transporttreibstoffe verbrannt werden, über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen Netto-Null-Treibhausgas-Fußabdruck aufweisen sollten, basierend auf dem GREET-Modell der Argonne National Laboratories. Die Kohlenwasserstoffe würden im Rahmen bestehender Take-or-Pay-Verträge auf den Benzin- und Düsentreibstoffmärkten verkauft. Net-Zero 1 wurde entwickelt, um den fossilen Energieverbrauch für den Betrieb der Produktionsanlage zu verringern oder zu beseitigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Net-Zero 1 ~ 300 Millionen Pfund proteinreiches Tierfutter pro Jahr und etwa 30 Millionen Pfund Maisöl pro Jahr produziert. Net-Zero 1 wird voraussichtlich sein eigenes Biogas produzieren, das zur Beheizung der Produktionsanlage und zur Bereitstellung eines Teils des für die Stromversorgung der Produktionsanlage benötigten Stroms verwendet wird. Darüber hinaus wird Windkraft entwickelt, die voraussichtlich einen weiteren Teil des Stroms liefern wird, der für den Betrieb der Produktionsanlage benötigt wird. Grüner Wasserstoff wird im Rahmen der Produktionsprozesse bei Net-Zero 1 auch aus erneuerbarem Strom erzeugt. Net-Zero 1 wird voraussichtlich auch über eine eigene Wasseraufbereitungsanlage verfügen, um den ökologischen Fußabdruck weiter zu verbessern. Die Arbeiten an Front-End Engineering Design („FEED“) für Net-Zero 1 sind auf dem richtigen Weg und werden voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen sein. · Gevo war im Ziel und hat erfolgreich den Grundstein gelegt und Ende April 2021 mit dem Bau seines Projekts für erneuerbares Erdgas („RNG“) im Nordwesten von Iowa („RNG-Projekt“) begonnen. Der Start des RNG-Projekts wird für Anfang 2022 erwartet. Gevo geht davon aus, dass das RNG-Projekt ab Ende 2022 jährlich 9 bis 16 Millionen US-Dollar an Cash für Gevo generieren wird. · Im Februar 2021 unterzeichnete Gevo eine Änderung seines Treibstoffverkaufsvertrags mit dem Scandinavian Airlines System („SAS“) für nachhaltigen Flugbenzin. Das Volumen der Änderung beträgt 5 Millionen Gallonen pro Jahr und ist ein "Take-or-Pay" -Vertrag mit einem Umsatz von ~ 100 Millionen US-Dollar über die gesamte Vertragslaufzeit. Dieses Volumen für den SAS-Vertrag wird voraussichtlich ab 2024 von Gevos zweitem Net-Zero-Projekt geliefert. · Im Januar 2021 schloss Gevo erfolgreich ein registriertes Direktangebot von 43,7 Millionen Stammaktien zu 8,0 USD je Aktie ab. Der Gesamterlös belief sich auf 321,9 Mio. USD, abzüglich der Gebühren der Vermittler und anderer geschätzter Kosten für das Angebot, die vom Unternehmen zu zahlen sind. · Im Januar 2021 sammelte Gevo nach Abzug von Gebühren 135,8 Mio. USD durch Ausgabe von 24,4 Mio. Stammaktien im Rahmen seines At-the-Market-Angebotsprogramms. · Im April 2021 schloss Gevo ein Angebot für private Aktivitätsanleihen im Wert von 68.155.000 USD (das „Green Bond Offering“) ab, um den Bau seines RNG-Projekts zu finanzieren. Das RNG-Projekt wird RNG erzeugen, das aus Milchkuhdung gewonnen wird. Gevo finanzierte die Entwicklungskosten des RNG-Projekts und 100% seines Eigenkapitals vollständig aus Barreserven. Gevo erhielt eine Erstattung von ca. 9,3 Mio. USD für Entwicklungs-, Long-Lead-Ausrüstung und Finanzierungskosten, die während des Entwicklungszeitraums nach Abschluss des Green Bond-Angebots entstanden sind. Finanzielle Höhepunkte des ersten Quartals 2021 · Beendete das Quartal mit liquiden Mitteln in Höhe von 525,3 Mio. USD gegenüber 78,3 USD zum Ende des vierten Quartals 2020 · Der Umsatz belief sich im Quartal auf 0,1 Mio. USD gegenüber 3,8 Mio. USD im ersten Quartal 2020 · Betriebsverlust von (9,9) Mio. USD für das Quartal gegenüber (8,0) Mio. USD im ersten Quartal 2020 · Non-GAAP-Cash-EBITDA-Verlust 1 von (7,8) Mio. USD für das Quartal gegenüber (6,2) Mio. USD im ersten Quartal 2020 · Nettoverlust je Aktie von (0,05 USD) für das Quartal gegenüber (0,64 USD) im ersten Quartal 2020 · Non-GAAP-bereinigter Nettoverlust je Aktie 2 von (0,05 USD) für das Quartal gegenüber (0,59 USD) im ersten Quartal 2020 Dr. Patrick R. Gruber, Chief Executive Officer von Gevo, kommentierte das erste Quartal 2021 und die jüngsten Unternehmensereignisse wie folgt: „Die technischen Arbeiten von FEED laufen gut und liegen im Zeitplan. Das RNG-Werk wird voraussichtlich 2022 online sein und dann mit der Generierung von Bargeld beginnen. Das Interesse an unserem Produkt und der Kundenpipeline hat deutlich zugenommen, was äußerst positiv ist. Insgesamt läuft es sehr gut und wir setzen unsere Geschäftspläne erfolgreich um. “